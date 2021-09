Eduardo Paes coloca cidade do Rio de Janeiro como candidata a receber Mundial de Clubes – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 21 (AFI) – Em live realizada nesta terça-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, admitiu que o Mundial de Clubes deste ano pode ser realizado na cidade.

A FIFA procura um novo local para ser sede, após a desistência do Japão em receber o evento, que já aconteceu no país oito vezes.

O QUE DISSE O PREFEITO

Eduardo Paes disse que tem o desejo da cidade receber a partida, mas que não é uma operação simples.

“Nós estamos trabalhando para isso. É um desejo do Rio, já que o Japão cancelou a final lá. Seria super interessante trazer para o Rio. Estou conversando com a CBF, com outros dirigentes, para ver o que conseguimos fazer. Tem umas conexões, uns contatos com a Fifa. Não é simples, parece que há uma predileção para se fazer essa final na Ásia. Deve ter algo com os patrocinadores privados, eu não sou especialista no assunto. Mas estamos trabalhando para que isso aconteça. Aí os flamenguistas estão crente que estou fazendo isso por eles, na sua mania de achar que estão em todas finais de Mundial de Clubes. Estou torcendo para estar, mas não sei se vai”, disse ele.

SEGUNDA VEZ

O campeonato já foi realizado no Rio em 2000. Na ocasião, a final foi brasileira. No Maracanã, o Corinthians venceu o Vasco nos pênaltis e faturou o título. É grande a possibilidade de que a competição possa receber público no estádio, caso venha para a cidade.