‘Ela está forte. É uma mulher lúcida e intensa’, diz nora sobre Glória Menezes

Após a morte de Tarcísio, Glória Menezes se instalou no apartamento que a família mantém no Rio de Janeiro para “sair daquele ambiente de São Paulo, onde a imagem de Tarcísio Meira é presente demais”, como conta ao GLOBO Tadeu Lima, assistente pessoal da atriz.

Glória segue uma rotina tranquila ao lado da prole — Tarcísio Filho, único filho que teve com Tarcísio Meira, e João Paulo Brito e Maria Amélia Brito, frutos do antigo relacionamento com Arnaldo Brito. Regularmente, a atriz caminha na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, dá voltas pelo condomínio onde reside e eventualmente vai ao salão de beleza. Ela não comenta com ninguém sobre possibilidade de voltar a trabalhar.