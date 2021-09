Ele fica! Artilheiro de time rebaixado estende vínculo para 2022 – Futebol Interior

Recife, PE, 21 (AFI) – O torcedor do Santa Cruz-PE tem um motivo para comemorar. Apesar do rebaixamento à Série D, o artilheiro Pipico permanece na Raposa até o fim de 2022. O jogador estava em conversas com o rival Náutico nos últimos dias.

Pipico fica no Santa Cruz por conta de uma cláusula no contrato. Se o atacante atuasse em 70% dos jogos na temporada, o vínculo seria estendido por um ano. Ele marcou seis gol no Campeonato Brasileiro Série C e liderou o time no quesito.

ÚLTIMA RODADA

O Santa Cruz fecha a participação neste sábado (25), às 17 horas com o Botafogo-PB, que ainda briga por uma vaga à próxima fase, no Arruda.

