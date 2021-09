Ele voltou! Mesmo suspenso pelo doping, atacante ex-Fenerbahçe acerta retorno a time da Série B – Futebol Interior

Goiânia, GO, 22 (AFI) – Destaque mesmo na campanha do rebaixamento no Brasileirão de 2020, o atacante Fernandão está de volta ao Goiás, agora para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O acerto foi confirmado pela diretoria Esmeraldina no começo da noite desta quarta-feira (22) mesmo com o atleta ainda cumprindo uma suspensão por doping, que acaba no começo de novembro.

“FERNANDÃO É DO VERDÃO! O atacante Fernandão é o novo reforço do Goiás! O atleta retorna ao #MaiorDoCentroOeste para ajudar na conquista do objetivo nessa temporada de 2021. Bem-vindo de volta, Fernandão!”, postou o clube nas redes sociais.

O nome de Fernandão também esteve na pauta do Botafogo, que não chegou a fazer proposta. Preocupado com a chance de ficar sem o jogador, o Goiás se adiantou e acertou com o atacante para ele voltar apenas a treinar neste momento. Já preparando o condicionamento físico para a volta.

Há uma possibilidade de aumento da pena em um recurso que será julgado agora no fim de setembro. Mas, de qualquer forma, o clube está otimista que a pena não será aumentada. Como corre em segredo de justiça, não há muitos detalhes do caso.

Aos 34 anos, Fernandão começou a carreira no América-RJ, passou por Tombense, Flamengo, Volta Redonda, Macaé, Paysandu, Democratas, Guarani, Palmeiras, Athetico-PR e Bahia. Fora do país jogou por três temporadas no Fenerbahçe e duas no Bursaspor, ambos da Turquia.