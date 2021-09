Elenco do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ lamenta morte de Sérgio Mamberti: ‘Muita dor’

Faleceu na madrugada desta sexta-feira (3) o ator Sérgio Mamberti, em decorrência de uma infecção nos pulmões e múltipla falência de órgãos. O artista que possui um extenso currículo com trabalhos na TV, cinema e teatro, ficou eternizado com o personagem “Dr Victor” do programa infantil “Castelo Rá-Tim-Bum”.

Seus colegas de elenco prontamente se pronunciaram lamentando a morte do ator através das redes sociais.

“Hoje partiu Sergio Mamberti! Nosso Tio Vitor! Hoje partiu Sergio Mamberti um homem, um artista que lutou pelo progresso e desenvolvimento da nação brasileira, com as armas que tinha, a cultura e a arte! Fará imensa falta a sua força! Nosso coração doido se despede com muita dor e uma grande salva de palmas! Bravos meu querido!”, escreveu Cassio Scapin, intérprete de “Nino”.



“Nosso Tio Victor partiu”, escreveu Angela Dippe, a “Penélope”, em rede social.

“Perdemos hoje o nosso Dr. Victor. Que triste. Quem não gostaria de ter um avô ou tio avô como vc, Sérgio? Todos queríamos. Quanta paciência conosco nas gravações do Castelo, quanta generosidade e aprendizado pra todos nós que tivemos a oportunidade de conviver com você.

Seu legado, que vai mto além de Castelo Ratimbum, é brilhante e ficará pra sempre cravado em nossa cultura e arte desse país. Cultura essa pela qual vc tanto lutou e amou. Descanse e brinque aí nas estrelas, Dr. Victor. Tenho certeza que vc será mto bem recepcionado pelo Etevaldo, pelo Mau e pelo Porteiro. Ps:. Sempre que ouvirmos um trovão, saberemos que é vc nos dando uma bronca, por desejar sempre o nosso bem”, escreveu Luciano Amaral, ator que fez o “Pedro”.

“Hoje, meu dia, nosso dia amanhece sem a presença na terra do querido artista e amigo Sergio Mamberti. Não sei o que dizer…Pois tenho tudo a dizer….Sergio sempre foi um artista e ser humano muito generoso comigo. […] Tenho muitas historias memórias de encontros… Meu orgulho de ter podido ouvir de perto e conversar com Sergio, vem também de saber de sua importância para nossa cultura brasileira, do teatro ao cinema a televisão… VIVA SERGIO!”, postou Fredy Allan que interpretou o “Zequinha”.

“Todo amor do mundo para a família! Mamberti, a gente te ama demais, obrigada por todos aprendizado e amor!”, pontuou Cinthya Rachel, a personagem “Biba”.