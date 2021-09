Eleva Educação abre vagas para programa de trainee 2022

O Eleva Educação abriu as inscrições para o novo programa de trainee ‘Geração Eleva 2022’. As oportunidades são para as áreas de Tecnologia e inovação, Gente & Gestão, Marketing, Responsabilidade Social, Admissões, Expansões, Operações e pedagógica.

Podem participar candidatos já formados ou que tenham previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2018 e julho de 2022. O inglês não é um pré-requisito. Entre os benefícios, estão planos de saúde e odontológico, vale-transporte, participação nos lucros e resultados, clube de descontos exclusivos para colaboradores e demais benefícios, além da participação um programa de aceleração completo, mentoria e a possibilidade de impulsionar vidas por meio da educação.