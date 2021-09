Considerado o maior grupo de educação básica do Brasil, o Eleva Educação oferece vagas para recém-formados interessados em participar do seu novo programa de trainee, o Geração Eleva 2022. Com a missão de ser a melhor solução em educação para todos, transformando vidas e o Brasil de um modo geral, a empresa tem expandido sua atuação nos últimos anos e, agora, busca novos talentos para as áreas de Tecnologia e inovação, Gente & Gestão, Marketing, Responsabilidade Social, Admissões, Expansões, Operações e Pedagógica.

Podem participar profissionais que se graduaram a partir de dezembro de 2018 ou que tenham formação prevista para, no máximo, julho de 2022. No entanto, muito além de capacitação técnica, a empresa busca pessoas competentes e comprometidas, que sejam inovadoras e criativas e desejem transformar vidas por meio da educação.

Os trainees receberão salário compatível com mercado e terão direito, ainda, a plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, participação nos lucros e resultados (PLR), clube de descontos exclusivos para colaboradores, entre outros benefícios.

Além disso, durante o programa eles participarão de um programa de aceleração completo, com mentoria e acompanhamento, a fim de desenvolver habilidades e competências fundamentais para a vida pessoal e profissional.

Como se candidatar

As inscrições para o programa podem ser realizadas até 1º de outubro pelo site https://elevaeducacao.gupy.io. É importante notar ainda que o processo seletivo está aberto a pessoas de todos os cantos e regiões do país!

Segundo a empresa, o recrutamento será totalmente on-line e focado na trajetória do candidato. Isso significa que os interessados deverão compartilhar sua história por meio de um vídeo, sem câmera – apenas o áudio, como um podcast.

Além disso, a seleção prevê, ainda, testes de lógica e de português e entrevistas com líderes e recursos humanos. Os profissionais que optarem pela área pedagógica serão submetidos também a uma prova de conteúdo, com foco na disciplina escolhida.