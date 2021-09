Eliminado na fase de grupos, clube da Série D anuncia saída do técnico Ademir Fonseca – Futebol Interior

Arapiraca, AL, 06 (AFI) – A diretoria do ASA anunciou, nesta segunda-feira, a saída do técnico Ademir Fonseca. O clube alagoano encerrou sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro no fim de semana e não conseguiu avançar de fase.

“Ao técnico Ademir Fonseca deixamos os nossos sinceros agradecimentos. Desejamos a ele muita sorte nos seus próximos trabalhos, e que se for da vontade de Deus, um dia ele retornará a dirigir os atletas alvinegros na beira das quatro linhas mais uma vez e em melhores condições”, disse Moisés Machado ao site oficial do clube.

Contratado em março, Ademir Fonseca conseguiu classificar o ASA para a Copa do Brasil de 2022. Ele, porém, sai antes da pré-Copa do Nordeste. O ASA vai encarar o Sousa. Até lá, a diretoria espera ter um substituto.

O ASA foi eliminado na vice-lanterna do Grupo A4 com apenas 12 pontos, a oito do G4.