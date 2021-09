Eliminado na Série D, time capixaba anuncia treinador para sequência da temporada – Futebol Interior

Venda Nova do Imigrante, ES, 7 (AFI) – O Rio Branco VN-ES anunciou o treinador Rodrigo César como novo comandante da equipe para a sequência da temporada 2021.

Após a eliminação precoce na primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D, a equipe agora se prepara para a disputa da Copa Espírito Santo. Rodrigo chega para substituir Carlos Roy, demitido na penúltima rodada da competição nacional.

CARREIRA

Rodrigo tem apenas 33 anos e Licença B da CBF. Seu único trabalho até aqui foi no Vitória-ES, onde começou como auxiliar, assumiu interinamente e depois foi efetivado. O treinador falou sobre o que espera no novo time.

“Pela primeira vez começando um trabalho. Mas já pego uma base muito boa do Roy. Um trabalho muito bem feito, muito qualificado. Então, tem muita coisa que vou aproveitar do trabalho do Roy. E, aos poucos, a gente vai implementando o que a gente pensa sobre o futebol e o que venho analisando da equipe do Rio Branco VN”, afirmou.

ESTREIA

A primeira partida do novo comandante é no domingo, dia 12, em casa, contra a equipe do Porto Vitória-ES.