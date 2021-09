Eliminatórias Sul-Americana, primeira finalista no Brasileiro Feminino Sub-18 e muito mais; Confira TODOS os RESULTADOS da quinta-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 09 (AFI) – O dia de quinta-feira foi marcado, principalmente, pelos confrontos da Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo no Catar 2022 e à primeira finalista do Brasileiro Feminino Sub-18. A bola, porém, rolou bastante também nos Estaduais.

Em São Paulo, as meninas e os jovens entraram em campo. O Acreano e Amapaense também tiveram sequência. À nível nacional, apenas o Brasileiro Aspirantes.

O PLACAR FI não te deixa de fora das principais competições nacionais e internacionais e acompanhou de tudo no PORTAL FUTEBOL INTERIOR. Eliminatórias Sul-Americanas, Brasileiro Feminino Sub-18, Paulista Feminino, Paulista Sub-20, Acreano, Amapaense e Brasileiro Aspirantes AO VIVO no TEMPO REAL

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS:

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS – 10ª RODADA

Uruguai 1 x 0 Equador, no Campeón del Siglo

Paraguai 2 x 1 Venezuela, no Defensores del Chaco

Colômbia 3 x 1 Chile, no Metropolitano Roberto Meléndez

Argentina 3 x 0 Bolívia, no Monumental de Nuñez

Brasil 2 x 0 Peru, na Arena Pernambuco

BRASILEIRO FEMININO SUB-18 – SEMIFINAL – 2ª RODADA

Internacional 0 x 0 São Paulo, no SESC Protásio Alves – São Paulo classificado (5 a 1)

PAULISTA FEMININO – 5ª RODADA

São José 0 x 2 Santos, no Martins Pereira

PAULISTA SUB-20 – 6ª RODADA

GRUPO 1

Mirassol 1 x 2 Fernandópolis, no Maião

Tanabi 4 x 3 Olimpia, no Prefeito Alberto Victolo

América 2 x 1 Monte Azul, no Benedito Teixeira

GRUPO 2

Vocem 0 x 3 XV de Jaú, no Antônio Viana da Silva

Penapolense 1 x 0 Assisense, no Tenente Carriço

Marília 2 x 1 Taquaritinga, no Bento de Abreu Sampaio Vidal

GRUPO 3

Ferroviária 3 x 2 XV de Piracicaba, na Fonte Luminosa

São-Carlense 4 x 0 Velo Clube, no Prof. Luiz Augusto de Oliveira

Inter de Limeira 1 x 2 Independente, no Major José Levy Sobrinho

GRUPO 4

Itapirense 1 x 0 Brasilis, no Coronel Francisco Vieira

Jaguariúna 0 x 3 Ponte Preta, no Alfredo Chiavegato

Amparo 3 x 1 Rio Branco, no José de Araújo Cintra

GRUPO 5

Guarani 0 x 0 São Bernardo, no CT do Guarani

Atibaia 0 x 4 Ituano, no Luiz Scavone

Capivariano 0 x 1 Desportivo Brasil, no Ernesto Rocco

GRUPO 6

Corinthians 2 x 0 Portuguesa, no Parque São Jorge

Ibrachina 4 x 3 Juventus, na Ibrachina Arena

GRUPO 7

Osasco Audax 1 x 0 São Paulo, no Prefeito José Liberatti

SC Brasil 2 x 1 Osasco Brasil, no Hermínio Esposito

São Bento 1 x 3 Oeste, no Walter Ribeiro

GRUPO 8

Palmeiras 3 x 5 Taubaté, no CT do Palmeiras

ECUS 0 x 1 São José, no Francisco Marques Figueira

União Mogi 0 x 3 Flamengo, no Francisco Ribeiro Nogueira

GRUPO 9

Santos 2 x 0 Portuguesa Santista, no CT Rei Pelé

Santo André 0 x 0 São Caetano, no Pedro Benedetti

EC São Bernardo 1 x 2 Água Santa, no Gíglio Portugal Pichinin

CAMPEONATO ACREANO – 9ª RODADA

São Francisco 0 x 4 Galvez, na Arena da Floresta

Humaitá 2 x 0 Vasco, no Florestão

Atlético 1 x 0 Rio Branco, na Arena da Floresta

CAMPEONATO AMAPAENSE – 2ª RODADA

Trem 3 x 1 São Paulo, no Zerão

BRASILEIRO ASPIRANTES – 4ª RODADA

GRUPO C

Figueirense-SC 0 x 1 Ceará, no Orlando Scarpelli

GRUPO D

RB Bragantino 0 x 1 Fortaleza, no Centro de Formação de Atletas do Red Bull

Avaí 1 x 0 Bahia, na Ressacada

CAMPEONATO GAÚCHO A2

Veranópolis 1 x 2 Cruzeiro

Igrejinha 3 x 1 Tupi

Brasil de Farroupilha 1 x 0 Passo Fundo

Guarany de Bagé 1 x 0 Bagé

Lajeadense 1 x 1 São Paulo