Elon Musk afirma que internet da Starlink sairá da fase beta em outubro

Finalmente a internet da Starlink pode estar saindo do beta e sendo lançada oficialmente para os interessados, ao menos é o que afirmou Elon Musk a um dos seus seguidores no Twitter. O bilionário não afirmou quando exatamente o dia que esse lançamento deve acontecer, mas ele garante que a sua nova rede via satélite estará pronta em outubro.

Levando em consideração o que o bilionário dono da SpaceX e Tesla falou em julho, podemos afirmar que o beta do programa passou por algumas dificuldades nas últimas semanas. Isso porque ele havia afirmado no Mobile World Congress, em julho, que esse lançamento iria acontecer em agosto.

Musk também afirmou na ocasião que espera um aumento bastante considerável no número de usuários da rede da Starlink, afirmando que o serviço terá “possivelmente mais de 500.000 usuários em 12 meses”. Para alcançar esses números o serviço recentemente se expandiu e chegou em novos países, totalizando 14 com a cobertura do serviço da empresa, sendo eles os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Países Baixos, Irlanda, Bélgica, Suíça, Dinamarca, Portugal, Austrália e Nova Zelândia.

Infelizmente o Brasil não está nos primeiros a receberem a nova rede da empresa, mas ele também falou que atualmente os pedidos de licença da empresa em outros países estão pendentes. Entretanto, a licença para a rede do bilionário pode acabar tendo problemas em território nacional, isso porque os militares brasileiros temem interferência com o satélite geoestacionário brasileiro SGDC, além de dificuldade para lançamento de foguetes e satélites da Base de Alcântara, localizada no Maranhão.

Esse trabalho para analisar todos os pedidos de redes via satélite no Brasil ainda está sendo realizado e, segundo o presidente da Anatel, vai precisar de um esforço para organização e coordenação técnica para garantir coexistência com redes já estabelecidas.



Com a saída do serviço da Starlink do beta é possível acreditar que a empresa irá se esforçar para conseguir aumentar ainda mais o número de países que aceitem a sua internet, principalmente para cumprir com as metas estabelecidas por Elon Musk. Agora teremos que esperar até mês que vem para ver se esse essa janela de lançamento vai se confirmar.

Fonte: Elon Musk, The Verge