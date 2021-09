Em ‘A Fazenda’, Nego do Borel revela convite do ‘BBB21’

Nego do Borel revelou que foi convidado para participar do ‘Big Brother Brasil 21’. Participante de ‘A Fazenda 13’, o cantor de 29 anos contou aos colegas que quase foi integrante do grupo “camarote” do reality global.

Na web, internautas levantaram as suspeitas de que o artista foi cortado do elenco do ‘BBB’ pela questão judicial com a sua ex, Duda Reis. Na reta final de 2020, a atriz e modelo contou ter sido vítima de agressão por parte do cantor.