Em ‘A Fazenda’, Sthe Matos desabafa sobre rinoplastia: ‘Não consigo respirar direito’

Sthe Matos desabafou sobre os problemas que passou após uma rinoplastia malsucedida. A peoa abriu o jogo durante uma conversa na noite da última quarta-feira (22) na sede de “A Fazenda”.

A influencer relatou que o médico que realizou a cirurgia não era especializado nesse tipo de procedimento, mas ela não sabia.

“Logo quando eu acabei de engravidar, quatro meses depois, eu fiz uma lipo e coloquei silicone. Esse mesmo médico, que era cirurgião plástico e não rino, não era especialidade dele, eu fiz o nariz com ele. […] Não pesquisei, não fiz nada. Nossa, ficou muito ruim. [Eu chorava] demais. Quando eu pego a foto de antes e depois, é surreal”, iniciou.

“Sempre trabalhei com a minha imagem, com o meu rosto. Ficou um buraco torto. […] Agora está maravilhoso. […] Nossa, a internet, vocês não têm noção do que eu passei, não. Era o dia todo isso, ficavam falando ‘nariz torto’, ‘deformado’, não podia postar uma foto que só isso, meu direct era só isso. Era muito pesado”, continuou.

“Tive que esperar nove meses para esperar refazer, e ninguém queria fazer porque uma cirurgia secundária já é muito, porque você vai consertar a merd* que alguém fez”, disse.

Sthe ainda revelou que a nova cirurgia também causou problemas e que não consegue respirar normalmente.

“Quando eu fui refazer, meu nariz era muito curto e o médico precisou alongar, tirou cartilagem da costela. Dói muito, mais do que fazer o nariz. […] Até hoje eu não consigo respirar direito, não sinto direito as coisas. […] Abria de novo e eu reparava, teve um dia que eu fiz e voltei para Salvador. Quando eu dormi e acordei, minha cartilagem estava toda para fora”, concluiu

Veja o vídeo: