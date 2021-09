Em busca da ‘última cartada’ pela manutenção, Paraná tem problemas para encarar o Novorizontino – Futebol Interior

Curitiba, PR, 16 (AFI) – Precisando vencer as duas últimas partidas da primeira fase e ainda contar com uma combinação de resultados para se livrar do rebaixamento e se manter no Campeonato Brasileiro da Série C, o Paraná terá problemas para escalar a equipe em sua primeira grande decisão.

Isso porque, o técnico Jorge Ferreira tem três desfalques certos para escalar o time paranista para encarar o Novorizontino, neste sábado (18), às 19h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista. São eles: Luan, Bryan e Moisés Gaúcho, todos suspensos e por isso, mudanças irão acontecer no meio e na zaga.

Luan e Moisés Gaúcho estão fora porque foram expulsos na última rodada contra o Mirassil. Guilherme Lacerda deve herdar a vaga na defesa e Janderson entre os volantes. Já o lateral-esquerdo Bryan fica fora pelo terceiro cartão amarelo. No setor, quem será titular é Danilo.

Sendo assim, a provável escalação do Paraná será: Bruno Grassi; Paranhos, Léo Pettenon, Guilherme Lacerda e Danilo; Janderson, Kriguer e Sillas; Vinícius Moura, Gustavo França e Ebere.

Atualmente na nona colocação com 13 pontos, o Paraná precisa vencer os dois jogos e precisará contar com duas derrotas de São José-RS neste meio tempo e ainda tirar seis gols no saldo.