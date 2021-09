Em busca da urgente vitória, Jonilson Veloso planeja mudanças na Jacuipense-BA – Futebol Interior

Riacho do Jacuípe, BA, 10 (AFI) – Sem poder pensar em novo tropeço, o Jacuipense-BA encara o Volta Redonda-RJ, neste sábado, em confronto decisivo pela permanência no Campeonato Brasileiro Série C.

Faltando três rodadas para o término da primeira fase, o time grená está em nono lugar no Grupo A com 12 pontos conquistados e quatro atrás do Floresta, primeiro clube fora da zona de perigo.

PRIMEIRO JOGO COM A AMARELINHA

‘PASSOU DA HORA JÁ‘

Diante do objetivo de assegurar permanência, o técnico Jonilson Veloso ressalta a determinação que o Jacupa precisa ter neste fim de semana para disputar o confronto que será realizado no Barradão, às 21 horas.

“Para escapar do rebaixamento, precisamos vencer. Passou da hora, já. Sabemos que temos que agir, e a única forma é ganhando esse jogo. Não tem outro jogo. Precisamos ter uma atitude diferente, uma postura diferente.”

POSSÍVEIS MUDANÇAS

Alterações podem acontecer na equipe titular do Jacupa, pelo menos, assim pensa Jonilson Veloso. De acordo com o treinador, mudar é algo necessário, para que o resultado desejado ocorra.

Neste reencontro com o Volta Redonda, o Jacuipense possui dois desfalques certos. Estes são os jogadores Vicente e Dedeco, ambos lesionados.

“Uma estratégia que se repete várias vezes e não dá resultado, não adianta continuar repetindo. Não adianta ficar insistindo nessa mesma estratégia. É preciso mudar, a mudança faz parte. Estamos procurando o melhor para a equipe e com certeza vamos mudar para sair dessa situação e conseguir a vitória.”