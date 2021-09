Em carta, clubes pedem para CBF adiar a 21ª rodada do Brasileirão – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – Não ficou só na promessa. Na tarde desta quarta-feira, dirigentes de 17 clubes assinaram uma carta que foi enviada para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedindo o adiamento da 21ª rodada do Brasileirão.

A informação é dos jornalistas Martin Fernandez e Raphael Zarko, do site Globoesporte.com.

A atitude foi tomada em virtude de uma liminar conseguida pelo Flamengo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter público em seus jogos como mandante, incluindo o deste domingo, contra o Grêmio, no Maracanã.

Apenas Flamengo, Cuiabá e Atlético-MG não assinaram a carta enviada para a CBF, pois têm interesses. O Galo, por exemplo, teve o aval da Prefeitura de Belo Horizonte para realizar jogos com torcida, mas só vai fazer isso se o Mengo não voltar atrás.

A principal reclamação dos outros clubes é que, no Conselho Técnico feito pela CBF, ficou decidido que a volta dos torcedores aos estádios aconteceria apenas quando os 20 conseguissem a liberação das prefeituras municipais.

A 21ª rodada começa neste sábado com cinco jogos (Chapecoense x Palmeiras, Athletico-PR x Juventude, Atlético-MG x Sport, Ceará x Santos e Bahia x Red Bull Bragantino), continua no domingo com quatro partidas (Internacional x Fortaleza, São Paulo x Atlético-GO, Corinthians x América-MG e Flamengo x Grêmio) e é encerra na segunda-feira com Cuiabá x Fluminense.