Em comemoração ao Dia do Sorvete, aprenda 5 receitas deliciosamente geladas

Nesta quinta-feira (23), é comemorado o Dia do Sorvete, esse alimento delicioso ideal para os dias quentes. Que tal celebrar a data e fazer um sorvetinho no conforto da sua casa? O sorbet de manga e sorvete de mexerica vão te surpreender, pois além de nutritivos, são extremamente saborosos. Veja os passo a passos, dados pela nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau: