Em confronto direto contra o Santos, Bahia tenta acabar com mais um jejum – Futebol Interior

Salvador, BA, 10 (AFI) – Depois de reencontrar o caminho das vitórias ao bater o Fortaleza, por 4 a 2, no último final de semana, o Bahia volta a campo neste sábado, contra o Santos, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada, querendo acabar com outro jejum no Brasileirão.

A última vez que o time tricolor venceu longe dos seus domínios foi no dia 4 de julho, quando fez 2 a 0 na Chapecoense, em Chapecó. De cá para lá, foram cinco derrotas e um empate como visitante.

Ao ganhar do Fortaleza, o Bahia encerrou um jejum de oito jogos no Brasileirão, mas não respirou na luta contra o rebaixamento. O time ainda está na beira do Z4, em 16º lugar, com 21 pontos, um a menos que o Santos.

O TIME!

Diante da importância da partida e satisfeito com a atuação contra o Fortaleza, o técnico Diego Dabove vai procurar mexer o menos possível. O goleiro Matheus Teixeira, suspenso, e o atacante Rossi, lesionado, são desfalques certos.

No gol, Mateus Claus e Danilo Fernandes disputam posição. Lá na frente, a tendência é que o artilheiro Gilberto, de volta após cumprir suspensão na última rodada, entre no lugar de Rossi, formando dupla com o colombiano Rodallega, autor de quatro gols contra o Fortaleza.

Para o ataque, o treinador ganhou mais uma opção no banco de reservas. Anunciado no início da semana junto com Marcelo Cirino, o argentino Eugenio Isnaldo teve o nome publicado no BID da CBF e viajou com a delegação.

Como deve jogar com dois centroavantes, Diego Dabove deu atenção especial para a bola parada – escanteios e faltas laterais – no treinamento desta sexta-feira.

A provável escalação do Bahia é: Mateus Claus; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Daniel, Lucas Mugni e Rodriguinho; Gilberto e Rodallega.