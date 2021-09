Em confronto que pode decretar o rebaixamento, Santa Cruz tem desfalques contra o Altos – Futebol Interior

Recife, PE, 10 (AFI) – Em jogo que pode decretar o rebaixamento do time para a Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz recebe o Altos neste sábado, à 17h, no Estádio do Arruda. O confronto é válido pela 16° rodada.

O Coral é o lanterna do Grupo A e soma apenas 11 pontos. Foram somente duas vitórias, cinco empates e oito derrotas.

PROBLEMA EM DOSE DUPLA

O volante Maycon Lucas recebeu o cartão vermelho direto contra o Paysandu, após discussões e empurrões com o adversário. Vitinho, seu reserva entraria no seu lugar de imediato, mas o meia recebeu o terceiro cartão amarelo e também não está disponível.

Além disso, Tarcísio é dúvida para o jogo em razão de um corte no pé direito

QUEM ENTRA?

Assim, o escolhido para o duelo com o Altos deve ser Caetano, que cumpriu suspensão contra o Paysandu.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Para o duelo decisivo, Roberto Fernandes deve entrar em campo com: Jordan; Lucas Rodrigues, Breno Calixto, William Alves e Leonan; Rondinelly Lucas, Frank, Jailson e Levi; Pipico e Wallace Pernambucano.