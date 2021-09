Em despedida, Atlético-AC poupa até treinador na última rodada – Futebol Interior

Rio Branco, AC, 3 (AFI) – O Atlético-AC já não tem mais chances de seguir adiante no Campeonato Brasileiro Série D. Com apenas sete pontos e na lanterna do Grupo A1, o time agora vai focar na disputa do Estadual.

Por isso, o técnico Zé Marco e vários titulares sequer viajarão para a partida contra o São Raimundo-RR, fora de casa.

PRESERVADOS

Além do treinador, não viajam para Roraima o zagueiro Naldo, o volante Renato, o meia Ciel, e os atacantes Daniego, Digão e Douglas, todos titulares. Os jovens Vitinho e Lorenzo também ficam de fora.

No comando da equipe estará interinamente o preparador de goleiros Dorielson Mendes. Ele já comandou o time em outra oportunidade, na Série D do ano passado.

O JOGO

A partida contra o São Raimundo-RR é no domingo, às 17h, no Canarinho. A equipe adversária também cumpre tabela, já que está classificada e com o segundo lugar assegurado.