Em dia de duelo dos opostos, Tombense-MG tem difícil missão para seguir na ponta – Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – Mais três partidas dão sequência as disputas da 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C no decorrer do dia deste domingo (05). O maior destaque será o duelo direto pela liderança do Grupo A entre Botafogo-PB e Tombense-MG, no Estádio Almeidão, às 20h.

Embalado por uma vitória contra o Manaus-AM, por 2 a 1, e vindo de quatro jogos sem derrota, o Tombense aparece com 22 pontos e quer manter a liderança da chave. Já o Botafogo-PB vem logo atrás, com 21, mas busca a reabilitação após dois empates e uma derrota, para se continuar tranquilo no G4.

Botafogo-PB empatou com o Altos na rodada passada

Um pouco mais cedo, às 18h, também em jogo válido pelo Grupo A, Paysandu-PA e Santa Cruz-PE fazem um duelo dos opostos no Estádio da Curuzu, em Belém. O time paraense não sabe o que é perder há três rodadas, soma 21 pontos e tenta seguir na parte de cima da tabela. Já o rival pernambucano vem em uma crescente na competição, mas precisa vencer para continuar com chances de se salvar do rebaixamento. Com 11 pontos somados em 14 jogos, a equipe está na lanterna.

GRUPO B E SEQUÊNCIA DA RODADA

Por fim, no Grupo B, o Ypiranga-RS também tenta encaminhar a classificação e recebe o lanterna Oeste, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, às 11h. Com 27 pontos, a equipe gaúcha está no pelotão da frente, brigando pela liderança, enquanto o rival está em apuros contra a degola com apenas sete pontos somados. O primeiro time fora do Z2 tem 16.

A rodada será encerrada na segunda-feira (06) quando Figueirense-SC e Ituano-SP se encontram no Estádio Orlando Scarpelli, às 20h. As duas equipes estão de olho na classificação, enquanto o time paulista tenta se manter na parte de cima da tabela, os catarinenses querem colar de vez no G4.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.