Em dia de Eliminatórias Europeias, confira TODOS os RESULTADOS desta QUARTA-FEIRA – Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – Apesar de não ter dito muitos jogos no Brasil, a bola rolou pelo mundo. Por isso, o principal destaque desta quarta-feira (08) foi as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar. Espanha, Alemanha, Bélgica e Itália venceram, enquanto a Inglaterra decepcionou, ao empatar com a Polônia.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quarta-feira (08) ainda teve jogos da Segundona, Paulista Feminino, Paulista Sub 20, Copa do Brasil Sub 17, Campeonato Paranaense – 2ª Divisão e Campeonato Catarinense – Série B.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA (08):

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

Armênia 1 x 1 Liechtenstein – LIE

Grécia 2 x 1 Suécia

Kosovo 0 x 2 Espanha

Itália 5 x 0 Lituânia

Irlanda do Norte 0 x 0 Suíça

Belarus 0 x 1 Bélgica

País de Gales 0 x 0 Estônia

Albânia 5 x 0 San Marino-SMR

Hungria 2 x 1 Andorra

Polônia 1 x 1 Inglaterra

Islândia 0 x 4 Alemanha

Macedônia do Norte 0 x 0 Romênia

SEGUNDONA

Osvaldo Cruz 0 x 2 Santacruzense

PAULISTA FEMININO

Palmeiras 4 x 0 Portuguesa

São Paulo 6 x 0 Pinda

Ferroviária 5 x 0 AD Taubaté

Corinthians 10 x 0 Realidade Jovem

PAULISTA SUB 20

Red Bull Bragantino 2 x 3 Nacional

COPA DO BRASIL SUB 17

Confiança 1 x 6 Palmeiras

Cruzeiro 1 x 1 Sport (EM ANDAMENTO)

PARANAENSE 2ª DIVISÃO

Araucária 0 x 2 Iguaçu

União 3 x 2 PSTC

Verê 4 x 1 Prudentópolis

Apucarana Sports 1 x 2 Independente São Joseense

CATARINENSE SÉRIE B

Guarani 1 x 1 Caçador

Fluminense 2 x 1 Inter de Lages

Carlos Renaux 0 x 1 Barra

Nação 1 x 2 Camboriú

Atlético Catarinense 2 x 1 Tubarão