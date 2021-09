Em dia de estreia de CR7, confira TODOS os RESULTADOS deste SÁBADO – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – Muitos jogos movimentaram o Brasil e o Mundo neste sábado. Destaque para a estreia de gala de CR7, marcando dois gols na vitória do Manchester United sobre o Newcastle no Campeonato Inglês. O sábado também teve goleada do Botafogo-RJ na Série B e do PSG no Francês.

Agora o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. Além dos três campeonatos já citados, o sábado (11) ainda teve jogos do Alemão, Campeonato Brasileiro Séries A, C, D e Sub-20, Espanhol, Italiano, Segundona, Paulista Sub-15 e Sub-17, e Português.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTE SÁBADO (11):

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

América-MG 2 x 0 Athletico-PR

Juventude 1 x 2 Cuiabá

Red Bull Bragantino 1 x 2 Chapecoense

Santos x Bahia – Em andamento

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

Cruzeiro 1 x 0 Ponte Preta

Botafogo-RJ 4 x 0 Londrina

Sampaio Corrêa 0 x 0 Operário-PR

CRB x Goiás – Em andamento

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

São José-RS 1 x 2 Figueirense

Ituano 2 x 1 Oeste

Novorizontino 1 x 0 Ypiranga-RS

Santa Cruz-PE 0 x 1 Altos-PI

Criciúma 0 x 0 Botafogo

Jacuipense-BA x Volta Redonda-RJ

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

América-RN 1 x 1 Itabaiana-SE

Bangu-RJ 1 x 1 Joinville-SC

Atlético-CE 1 x 1 Juazeirense-BA

Caldense-MG 1 x 0 Aparecidense-GO

União-MT 2 x 0 Boa Esporte-MG

Esportivo-RS 0 x 1 Santo André

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20

Bahia 2 x 3 Cruzeiro

Internacional 1 x 1 América-MG

SEGUNDONA

XV de Jaú 1 x 1 Osvaldo Cruz

São-Carlense 1 x 1 Rio Branco

Mauaense 1 x 3 Barcelona

Flamengo 1 x 0 Paulista

ECUS 3 x 1 Atlético Mogi

Manthiqueira 1 x 1 Mauá

PAULISTA SUB-15

Inter de Bebedouro 3 x 0 Monte Azul

América 1 x 2 I9 Football Tech

Comercial 3 x 0 Batatais

Santacruzense 4 x 1 União de Iacanga

Ferroviária 6 x 0 Taquaritinga

Ponte Preta 1 x 1 Mogi Mirim

Red Bull Bragantino 3 x 1 União São João

Brasilis 8 x 1 Itapirense

Corinthians 2 x 2 Independente

Rio Branco 4 x 1 Salto

Guarani 3 x 3 União Barbarense

São Paulo 6 x 2 SKA Brasil

Desportivo Brasil 1 x 2 SC Brasil

Ituano 3 x 2 Grêmio Osasco

Palmeiras 1 x 0 São José

Flamengo 5 x 1 Nacional

Santos 0 x 1 Ibrachina

Jabaquara 2 x 1 Mauá

PAULISTA SUB-17

Inter de Bebedouro 0 x 1 Monte Azul

América 4 x 1 I9 Football Tech

Comercial 3 x 0 Batatais

Santacruzense 2 x 1 União de Iacanga

Ferroviária 2 x 1 Taquaritinga

Ponte Preta 1 x 0 Mogi Mirim

Red Bull Bragantino 5 x 1 União São João

Brasilis 4 x 0 Itapirense

Corinthians 2 x 0 Independente

Rio Branco 0 x 0 Salto

Guarani 1 x 0 União Barbarense

São Paulo 5 x 1 SKA Brasil

Desportivo Brasil 1 x 0 SC Brasil

Ituano 2 x 1 Grêmio Osasco

Palmeiras 6 x 1 São José

Flamengo 3 x 1 Nacional

Santos 1 x 0 Ibrachina

Jabaquara 2 x 1 Mauá

​GAÚCHO – A2

São Gabriel 0 x 1 Avenida

MINEIRO – MÓDULO II

Quadrangular Decisivo

Nacional 2 x 0 Democrata

Villa Nova 2 x 1 Tupynambas

MINEIRO – SEGUNDA DIVISÃO

Betis 0 x 1 Boston City

Santarritense 0 x 3 Varginha

Araxá 3 x 0 Uberaba

Araquari 0 x 3 Inter de Minas (W.O.)

PARANAENSE – SEGUNDA DIVISÃO

Nacional 2 x 0 Verê

Iguaçu 2 x 2 PSTC

Independente São Joseense 2 x 1 União

Prudentópolis 3 x 1 Apucarana Sports

Araucária 0 x 2 Andraus Brasil

CAMPEONATO ALEMÃO

Freiburg 1 x 1 Colônia

Furth 0 x 2 Wolfsburg

Hoffenheim 0 x 2 Mainz

Bayer Leverkusen 3 x 4 Borussia Dortmund

Union Berlin 0 x 0 Augsburg

RB Leipzig 1 x 4 Bayern de Munique

CAMPEONATO ESPANHOL

Levante 1 x 1 Rayo Vallecano

Athletic Bilbao 2 x 0 Mallorca

CAMPEONATO FRANCÊS

PSG 4 x 0 Clermont

Mônaco 0 x 2 Olympique

CAMPEONATO INGLÊS

Crystal Palace 3 x 0 Tottenham

Arsenal 1 x 0 Norwich City

Brentford 0 x 1 Brighton

Leicester City 0 x 1 Manchester City

Manchester United 3 x 1 Newcastle

Southampton 0 x 0 West Ham

Watford 0 x 2 Wolverhampton

Chelsea 3 x 0 Aston Villa

CAMPEONATO ITALIANO

Empoli 1 x 2 Venezia

Napoli 2 x 1 Juventus

Atalanta 1 x 2 Fiorentina

CAMPEONATO PORTUGUÊS

Paços de Ferreira 0 x 0 Braga

Santa Clara 0 x 5 Benfica

Sporting 1 x 1 Porto