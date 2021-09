Em dia do casamento, Viviane Araújo se declara ao noivo: ‘Decisão mais certa’

Viviane Araújo está nos últimos detalhes para seu casamento com Guilherme Militão. Feliz e empolgada com a chegada da celebração do matrimônio a dançarina se declarou para o noivo nas redes sociais.

“Chegou meu amor!!! É hoje nosso grande dia! O dia de celebrarmos o nosso amor, nossa união que é tão linda e abençoada por Deus!Estar com você meu amor foi a decisão mais certa que eu tomei em toda minha vida! Eu te amo”, escreveu ela em seu perfil no Instagram.

Viviane e Guilherme se casam no fim da noite desta sexta-feira (3) em uma casa de festas no Rio de Janeiro. O evento vai acontecer com a presença de 300 pessoas. Xande de Pilares e a bateria da Acadêmicos do Salgueiro farão a alegria dos convidados.