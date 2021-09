Em Dubai, Rezende dispara: ‘Me surpreendeu positivamente’

O youtuber Rezende, com seus mais 10 milhões no Instagram, tinha um sonho: conhecer Dubai, a cidade dos Emirados Árabes Unidos. O único receio era saber se conseguiria produzir conteúdo no local. “Achei que seria mais difícil e complicado criar conteúdo aqui pelo que eu já tinha escutado e por saber que é um país muçulmano. Mas isso me surpreendeu positivamente”, diz ele, há alguns dias na região.

“Conhecer Dubai era um sonho, estava na minha lista de cidades que queria visitar no mundo”, conta ele, que diz impactado com a cidade. “O que está me impressionando é a grandiosidade do lugar, os prédios são realmente absurdos, a estrutura… É algo que nunca tinha visto”, afirma. “Me impressionou quando eu cheguei e me impressiona até hoje quando a gente sai para andar de carro e ver a cidade”, conta o influencer, que está em uma viagem com amigos.