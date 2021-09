Juliette virou meme durante a estreia dela como apresentadora no Multishow durante a noite de segunda-feira (13). Enquanto apresentava o TVZ, a campeã do BBB 21 declarou uma frase para lá de ambígua: “só artista que toca lá no meu fundo”, disparou.

A paraibana usou as redes sociais para agradecer à audiência. “Nem nos meus mais lindos sonhos, eu imaginaria um dia ter um programa assim, com a minha cara, do meu jeito… que felicidade!”, escreveu em post no instagram.