Em homenagem a Luis Gustavo, Globo irá exibir episódio de ‘Sai de Baixo’ neste domingo

A TV Globo irá exibir neste domingo (19), após o ‘Fantástico’, um episódio de ‘Sai de Baixo’, em homagem à Luis Gustavo, que interpretava o tio Vavá no humorístico. O ator morreu hoje aos 87 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino.

“Você unia as duas coisas no Sai de Baixo: televisão com teatro. Uma coisa que sempre quis fazer era televisão com plateia. E a gente conseguiu fazer isso. Ficou aquela chanchada muito engraçada. Eram todos comediantes de primeira linha, então foi aquele sucesso. A ideia era ser engraçado, mas fazer sério, sem os absurdos. Foram seis anos que pra mim foram seis dias.”