Em Império, Cora baba ao tirar as calças de José Alfredo: ‘Pistola de diamante’

No próximo sábado (25), o clima vai esquentar em Império. Cora (Marjorie Estiano) usará uma foto de José Alfredo (Alexandre Nero), que prova que o comendador está mais vivo do que nunca, à seu favor e pedirá por uma noite de sexo em troca de manter o segredo de sua morte forjada.

Desde o ‘enterro’ do poderoso, a tia de Cristina (Leandra Leal) se esbarrou com ele algumas vezes. A primeira vez que o viu foi no bairro de Santa Tereza, mas o milionário se passou por assombração para enganá-la. Porém, dessa vez, a megera descobrirá onde o comendador está escondido e irá atrás dele.