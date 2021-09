Em ‘Império’, José Alfredo descobre que Maurílio está morto; entenda

Uma grande reviravolta irá acontecer nos próximos capítulos de “Império”. José Alfredo (Alexandre Nero) pretende se vingar de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) e durante suas investigações descobre que o vilão é um farsante: o verdadeiro Maurílio está morto e enterrado.

Tudo começará quando o Comendador decide viajar com Josué (Roberto Birindelli) para a cidade natal de Maurílio para investigar as origens de seu rival. Ao chegar na cidade, o poderoso irá encontrar Jesuína (Laura Cardoso) a mãe de Maurílio.

Ela dirá que seu filho morreu há anos e estava enterrado perto dali. José Alfredo vai até o túmulo e vê uma foto do verdadeiro Maurílio no túmulo. O Comendador terá certeza de que o homem que está em sua mansão é um farsante e estará trabalhando em conjunto com alguém que conhece muito bem a família e tramou todo o golpe.