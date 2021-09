Em ‘Império’, José Alfredo vai para cima de Maurílio: ‘Não passa de pau-mandado’

Um embate de titãs vai acontecer nos próximos capítulos de “Império”. Fora da prisão, José Alfredo (Alexandre Nero) vai dar de cara com Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) na cadeira da presidência. O comendador vai para cima do vilão e dirá tudo que estava engasgado desde a sua falsa morte.

“Quem é vivo demora, mas sempre aparece”, começará o “homem de preto”.

“Tudo que eu fiz desde que você sumiu no mapa foi ajudar sua família a tirar a empresa desse emaranhado”, dirá o vilão.

“A grana que sumiu da Suíça. Você roubou, afanou e guardou em um lugar seguro. Eu juro que sei de tudo! Você tá por trás das armações para me derrubar”, retrucará o patriarca da família Medeiros.

José Alfredo então indagará seu rival sobre a existência de Fabrício Melgaço. “Nunca ouvi falar nesse nome, não sei do que se trata”, ouvirá como resposta.

“Sabe sim, você está às ordens dele!”, gritará o Comendador, que também contará que o rival não é filho de Sebastião Ferreira e que já sabe que seu verdadeiro nome é outro.

“Dá para ver pela sua cara que eu te peguei. Você sabe que eu não estou delirando, você não passa de um pau-mandado de Fabrício Melgaço. Me diga: quem é ele e quem é você?”, bradará o dono da Império.

“Sou o sujeito que salvou a sua família inteira da guilhotina e evitou que seu império fosse invadido pelos bárbaros. Você não tem como provar se foi ou não com seu dinheiro. E se continuar insistindo nessa ideia absurda, vai ter que responder por mais um processo”, rebaterá Maurílio.

Com a situação complicando para seu lado, o vilão propõe um acordo: ocupar uma cadeira do conselho da empresa e em troca perdoa a dívida acumulada pela família Medeiros. “Você pode me responder na reunião da diretoria que eu acabei de marcar”, finalizará.