Em ‘Império’, Maurílio ameaça Cristina em ligação misteriosa: ‘Quero dar um fim nela’

Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) vai receber uma ligação misteriosa nas próximas cenas de “Império”. O vilão que tomará para si todas as dívidas da empresa irá cair nas suspeitas de Cristina (Leandra Leal) que não acredita na origem dada para daquele dinheiro.

“Essa garota está se tornando cada vez mais inconveniente. Eu quero que você me diga: como eu devo agir para tirar essa xeretazinha da jogada de uma vez por todas? Eu quero dar um fim nela”, dirá para seu comparsa misterioso no telefone.

Ele ainda admitirá que a história contada para Maria Marta (Lilia Cabral) foi totalmente falsa. “Eu sei que eu devo ter um pouco mais de paciência. Mas essa Cristina está me tirando do sério. Ela virou uma pedra no meu sapato. Ela já está levantando suspeitas sobre a origem do meu dinheiro, que nós sabemos muito bem que não é a que informei para a Marta”, falará.

Maurílio ainda reforçará a ameaça com seu comparsa. “Se você me der autorização para agir, eu dou um jeito nessa Cristina em três tempos”, concluirá.