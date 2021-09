“Em nenhum momento abaixei a cabeça” – Futebol Interior

Belém, PA, 22 (AFI) – O Paysandu-PA foi a primeira equipe do Grupo B a garantir vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C, com uma rodada de antecedência, após a vitória por 3 a 2 sobre o Altos-PI fora de casa.

O atacante Robinho, alvo de críticas constantes da torcida, marcou um dos gols, o seu primeiro com a camisa Bicolor na competição.

O QUE ELE DISSE

O jogador falou sobre a felicidade em ajudar a equipe a se classificar.

“É muito gratificante pela camisa e a excelente história que o Paysandu tem. A gente vinha trabalhando forte, sabíamos que o jogo ia ser muito difícil, então sair na frente no placar é muito importante, conseguimos a vitória. Agora é virar a página para o próximo jogo”, disse ele.

Robinho também falou sobre como reagiu com o período de críticas.

“Eu vinha trabalhando forte, em nenhum momento abaixei a cabeça e, com o apoio dos meus companheiros, consegui recuperar bem. Dei a volta por cima e, graças a Deus, deu tudo certo”, afirmou.

PRÓXIMO JOGO

O Papão quer a vitória na última rodada da primeira fase para garantir a liderança do grupo. A partida será contra o Manaus-AM, no sábado, às 17h, no Curuzu.