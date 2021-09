Em novo projeto, Tiee lança canções da MPB em samba; assista

Quando o assunto é samba, o cantor Tiee segue inovando e trazendo muito romantismo. Estamos falando do novo projeto do artista chamado “As Que Tocam Lá em Casa”, que remonta clássicos do MPB em ritmo de samba. O artista, que estava fora dos palcos, está retornando ao cenário musical com este novo álbum, composto de 29 canções.

Como evidencia o nome, todas as músicas escolhidas costumam tocar em momentos de lazer de Tiee com familiares e amigos. Na última sexta, o cantor liberou em seu canal do Youtube, três videoclipes: os medleys “Evidências / Adoro amar você”, “Sozinho / Codinome Beija-Flor ” e “Esperando na janela / Xote das Meninas”.

“Eu gravei esse projeto principalmente para as famílias, é pra todo mundo ouvir junto, é música sem idade… juntei todas as tribos em um só álbum e espero do fundo do meu coração que faça bem aos ouvidos e almas de todos!”, revela o artista.