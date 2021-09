Em paz com os poros: entenda o que são, como tratar e lidar com eles

Toda pele normal e saudável conta com poros. Eles nada mais são do que pequenas aberturas responsáveis por funcionalidades importantíssimas para a derme, como a regulação da temperatura, hidratação natural da pele e secreção das glândulas.

A dermatologista Luciana Garbelini ressaltou que extinguir esses pequenos orifícios está longe de ser saudável: “Os poros são estruturas que compõem a pele porque apresentam uma função. Apesar de em um primeiro momento pensarmos nessa estrutura por um viés estético, os poros desempenham diversas funções fisiológicas. A busca por minimizá-los ou extingui-los a qualquer custo não é saudável não só para a derme, mas para a saúde como um todo”.

Uma das principais queixas que a médica recebe é com relação aos poros com aspecto dilatado, que podem estar ligado à produção de óleo do organismo. “Além disso, a flacidez pode deixar essas estruturas em evidência, já que os poros acabam ficando mais frouxos e, consequentemente, perceptíveis e dilatados”, revelou.

Com o intuito de reduzir os poros dilatados, de forma cautelosa e sem exageros, higienizar a pele é uma etapa imprescindível, pois garante que a estrutura não fique sobrecarregada ou desregulada.

“E diferentemente do que muitos acreditam, a hidratação também ajuda no tratamento dos poros dilatados. Isso faz com que a pele entenda que não precisa produzir óleo em excesso para repor o que foi retirado durante o passo da limpeza”, indicou Luciana.

Outro passo do skincare que pode auxiliar nos poros dilatados é a esfoliação. “Além de contribuir com a limpeza, a esfoliação consegue remover os resíduos que estão mais presos à pele. A prática promove a renovação celular, e com a eliminação das células mortas, a pele apresenta mais tônus e poros menos dilatados”, citou a profissional da saúde, que também comentou sobre a existência de tratamentos imediatos, como peeling e lasers.