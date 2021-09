Em ‘Pega Pega’, Júlio se desculpa com Pedrinho e é humilhado:’Por mim apodrecia na cadeia’

Júlio (Thiago Martins) terá que lidar com a culpa após ter participado do roubo do Carioca Palace. O ex-garçom procurará Pedrinho (Marcos Caruso) para pedir desculpas, mas será humilhado por ele.

“Eu queria muito que o senhor me perdoasse. Eu me arrependi de participar desse roubo desde o início. Tentei devolver a minha parte duas vezes…”, tentará justificar.

“Eu não quero ouvir os seus motivos, nem as suas desculpas. O meu perdão você não tem. Por mim você apodrecia na cadeia. Agora, por favor, vá embora. Ou será que eu vou ter que criar a ‘Lei Pedrinho Guimarães’, pra você ficar longe de mim alguns metros?!”, dirá Pedrinho.