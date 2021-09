Em Portugal, Virginia Fonseca posa em frente a rio em que serão jogadas as cinzas do pai

Aos seguidores, a influenciadora digital Virginia Fonseca já havia relatado que atenderia um desejo do pai e jogaria suas cinzas no Rio Tejo, em Portugal. Para isso, a influenciadora viajou de Goiânia, onde vive com o marido, o cantor Zé Felipe, para o país europeu. E ela já está por lá, tanto que já compartilhou com os fãs um clique à beira do rio onde ocorrerá a cerimônia.