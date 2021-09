Em primeira mão, confira a tabela da Segunda Fase da Série C; conselho técnico será nesta terça-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – Nesta terça-feira, às 11h, a Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol, realizará na sede da entidade, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o Conselho Técnico para definição da tabela, datas e horários da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Deverão participar, de forma presencial, todos os oito presidentes (ou seus representantes) dos clubes classificados. O presidente do Grêmio Novorizontino, Genilson da Rocha Santos, está com viagem agendada para o Rio de Janeiro amanhã, pela manhã.

Série C começará a segunda fase no final de semana

Embora a CBF ainda não tenha anunciado a tabela da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, conforme anexo da tabela detalhada, divulgada antes do início da competição, dá para se montar todos os jogos do primeiro turno e returno. O certo é que a partir dessa nova fase, os jogos contarão com o recurso do árbitro de vídeo-VAR.

NOVORIZONTINO: MELHOR CAMPANHA GERAL DA HISTÓRIA

O Grêmio Novorizontino, dono da melhor campanha entre os oito classificados (aliás, sua campanha é a melhor da história da competição, desde a adoção desse novo formato), realizará dois jogos fora de seus domínios no primeiro turno e, obviamente, dois em Novo Horizonte, no returno. Se chegar na final e conquistar o maior número de pontos ganhos na soma das duas fases, terá o direito de decidir o mata-mata no Jorjão.

Veja abaixo, todos os jogos de turno e returno da próxima fase:

PRIMEIRO TURNO

DIA 02 OU 03/10

1ª RODADA – GRUPO C

CRICIÚMA (4º do Grupo B) x PAYSANDÚ-PA (1º do Grupo A)

BOTAFOGO-PB (3º do Grupo A) x ITUANO-SP (2º do Grupo B)

1ª RODADA – GRUPO D

MANAUS-AM (4º do Grupo A) x NOVORIZONTINO (1º do Grupo B)

YPIRANGA-RS (3º do Grupo B) x TOMBENSE-MG (2º do Grupo A)

DIA 09 OU 10/10

2ª RODADA – GRUPO C

PAYSANDÚ-PA (1º do Grupo A) x BOTAFOGO-PB (3º do Grupo A)

ITUANO-SP (2º do Grupo B) x CRICIÚMA (4º do Grupo B)

2ª RODADA – GRUPO D

NOVORIZONTINO (1º do Grupo B) x YPIRANGA (3º do Grupo B)

TOMBENSE-MG (2º do Grupo A) x MANAUS-M (4º do Grupo A)

DIA 16 OU 17/10

3ª RODADA – GRUPO C

ITUANO-SP (2º do Grupo B) x PAYSANDÚ-PA (1º do Grupo A)

CRICIÚMA-SC (4º do Grupo B) x BOTAFOGO-PB (3º do Grupo A)

3ª RODADA – GRUPO D

TOMBENSE-MG (2º do Grupo A) x NOVORIZONTINO (1º do Grupo B)

MANAUS-AM (4º do Grupo A) x YPIRANGA-RS (3º do Grupo B)

RETURNO

DIA 23 OU 24/10

4ª RODADA – GRUPO C

PAYSANDÚ-PA (1º do Grupo A) x ITUANO-SP (2º do Grupo B)

BOTAFOGO-PB (3º do Grupo A) x CRICIÚMA-SC (4º do Grupo B)

4ª RODADA – GRUPO D

NOVORIZONTINO (1º do Grupo B) x TOMBENSE-MG (2º do Grupo A)

YPIRANGA-RS (3º do Grupo B) x MANAUS-AM (4º do Grupo A)

DIA 30 OU 31/10

5ª RODADA – GRUPO C

BOTAFOGO-PB (3º do Grupo A) x PAYSANDÚ-PA (1º do Grupo A)

CRICIÚMA-SC (4º do Grupo B) x ITUANO-SP (2º do Grupo B)

5ª RODADA – GRUPO D

YPIRANGA-RS (3º do Grupo B) x NOVORIZONTINO (1º do Grupo B)

MANAUS-AM (4º do Grupo A) x TOMBENSE-MG (2º do Grupo A)

DIA 06 OU 07/11

6ª RODADA – GRUPO C

PAYSANDÚ-PA (1º do Grupo A) x CRICIÚMA-SC (4º do Grupo B)

ITUANO-SP (2º do Grupo B) x BOTAFOGO-PB (3º do Grupo A)

6ª RODADA – GRUPO D

NOVORIZONTINO (1º do Grupo B) x MANAUS-AM (4º do Grupo A)

TOMBENSE-MG (2º do Grupo A) x YPIRANGA-RS (3º do Grupo B)