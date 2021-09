Em projeto solo, Zezé Di Camargo lança ‘Fraude’; ouça

A brincadeira que faz uma canção dialogar com outra foi feita pelo próprio Zezé, que se diverte com a conexão entre as duas faixas. Ambas refletem o espírito do projeto “Rústico”, que faz pulsar sua essência de homem do campo, amante de rimas e noites enluaradas.

As imagens dos clipes foram feitas na Villa Cavalcare, um charmoso espaço de eventos em Goiânia. Com direção de Anselmo Troncoso, produção musical de Felipe Duran, supervisão geral de Emmanoel Camargo e artística com assinatura de Rafael Vannucci, “Rústico” será traduzido em um produto audiovisual com EP apresentando cinco faixas e também clipes, que vão ganhar as plataformas digitais, o canal do artista no Youtube e todas as rádios do Brasil.