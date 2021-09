Em queda, dirigente do Juventude admite “sinal de alerta ligado” – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 21 (AFI) – A sequência de seis jogos sem vitória fez o Juventude se aproximar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Não é a toa que o diretor executivo Marcelo Barbarotti admitiu que o sinal de alerta foi ligado.

“É um momento ruim, mas uma vitória nos coloca com uma pontuação boa. O sinal de alerta está ligado, mas não podemos esquecer que uma equipe com um a menos foi muito competitiva”, disse Barbarotti, se referindo ao jogo contra o Athletico-PR.

No último final de semana, o Juventude foi até Curitiba enfrentar o Athletico-PR e teve o zagueiro Rafael Forster, que estava atuando na lateral esquerda, expulso no começo da partida. O jogo acabou com a vitória rubronegra por 2 a 1.

O jejum de vitórias no Brasileirão fez o Juventude cair para a 16ª colocação, com 23 pontos. O Grêmio, que abre a degola, tem apenas um ponto a menos, mas ainda duas partidas pendentes.

Em busca da reabilitação, o Juventude recebe o Santos no próximo domingo, às 16 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada.