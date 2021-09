Em reformulação após rebaixamento, Santa Cruz confirma desligamento de técnico que venceu apenas dois jogos – Futebol Interior

Recife, PE, 28 (AFI) – Dois dias após o final da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz começou a fazer uma reformulação em seu departamento de futebol depois do rebaixamento para a Série D. E, na manhã desta terça-feira (28), a diretoria coral comunicou o desligamento do técnico Roberto Fernandes. O anuncio oficial deve acontecer nas próximas horas.

A decisão foi tomada após uma longa reunião entre as partes. Esta foi a segunda passagem de Roberto Fernandes pelo Santa Cruz. Ele estava no cargo desde o começo da Série C, onde fez 15 jogos, venceu apenas dois, empatou cinco e perdeu oito.

Dentre os muitos times que Roberto Fernandes já dirigiu durante a carreira estão: CRB, América-RN, ABC, Náutico, Confiança, Bangu, Paraná, Capivariano, Remo, Paysandu, entre outros.

Agora, a diretoria do Santa Cruz trabalha em busca de um novo nome para começar o planejamento para 2022 e para a Pré-Copa do Nordeste, que começa neste próximo mês. Entre os diversos nomes que estão na pauta, o que aparece como favorito é o de Leston Júnior, que já comandou a equipe em 2019 e deixou recentemente o comando do Floresta-CE.