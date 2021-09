Em rival da Série B, ex-treinador do Guarani diz “não” ao Náutico – Futebol Interior

Belém, PA, 23 (AFI) – Um dos nomes cotados para substituir Marcelo Chamusca no Náutico, o técnico Felipe Conceição confirmou sondagem do clube pernambucano, mas deixou claro que vai cumprir seu compromisso com o Remo.

“Não chegou uma proposta, foi apenas uma sondagem (conversa) e eu coloquei que iria cumprir o meu contrato e compromisso com o Remo”, disse Felipe Conceição ao O Liberal.

O treinador foi contratado pelo Remo no início de julho com o objetivo de manter o clube na Série B do Campeonato Brasileiro. O trabalho até aqui superou as expectativas. São oito vitórias, dois empates e seis derrotas.

A boa campanha sob o comando de Felipe Conceição fez o Remo se distanciar da zona de rebaixamento. O time paraense se encontra na 11ª colocação, com 33 pontos.

Coincidentemente, o próximo jogo do Remo será justamente contra o Náutico. Os dois times se enfrentam nesta sexta-feira, às 19 horas, no Baenão, em Belém-PA, pela 26ª rodada da Série B.