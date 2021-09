Em situação delicada, Figueirense terá falta para jogo de “vida ou morte” – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 08 (AFI) – O Figueirense pode ver o sonho de avançar na Série C do Campeonato Brasileiro virar pesadelo já nesta rodada. Para piorar, o técnico Jorginho não poderá contar com o lateral-direito André Krobel, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Ituano por 2 a 1.

Suspenso, André Krobel deverá ser substituído por Everton Santos. O Figueirense se prepara para encarar o São José no sábado, às 11 horas, em Porto Alegre, pela 16ª rodada.

DOR DE CABEÇA!

E o fato de atuar como visitante é outra dor de cabeça para os catarinenses. Fora de casa, o Figueirense tem apenas uma vitória, além de dois empates e quatro derrotas. Tal desempenho ajuda a deixar o Figueirense na sexta colocação do Grupo B com 20 pontos, a seis do G4.

Para seguir vivo na briga pela vaga, o Figueirense precisa vencer e torcer para o Criciúma, quarto colocado, tropeçar. Se empatar, o Criciúma terá que perder. Só assim, o Figueirense jogará as últimas duas rodadas com chances de classificação.