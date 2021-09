Em texto, Tiago Leifert explica porque deixará a Globo: ‘Sair da casa dos pais’

Na tarde desta quinta-feira (9), a Globo anunciou que o apresentador Tiago Leifert deixará a casa após a conclusão da décima temporada do The Voice Brasil. Logo após o anúncio, o jornalista se pronunciou nas redes sociais com textão de despedida.

“Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo”, brincou o apresentador. Tiago tem quase 16 anos na Globo e leva na bagagem o saldo de uma Olimpíada, três Copas do Mundo, além de 16 temporadas de realities.

Mas a trajetória do paulistano com a emissora começou muito antes dele ter sido contratado pelo SporTV. “Quando digo que é uma mudança de vida eu falo sério. Meu pai foi contratado pela Globo em 1988. Eu tinha 8 anos. Eu cresci dentro da Globo e conheci minha esposa na Globo. Minha irmã conheceu meu cunhado na Globo. É muito mais do que um emprego: a Globo é um pedaço enorme da história da minha família”, escreveu.

Segundo ele, a ideia de deixar a emissora surgiu ainda em 2020, mas não era algo que ele tinha pressa em fazer. Ao longo dos meses, o apresentador foi conversando com os superiores, até que decidiu não renovar o contrato e comunicou a saída.

Mas não precisa ficar com saudade do apresentador agora. Antes de deixar a Globo, Tiago ainda comandará o The Voice Brasil, que chega na sua décima temporada com muitas novidades. “Vou ter bastante tempo para me despedir de todo mundo, agradecer e obviamente chorar como nunca”, finalizou.