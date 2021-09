Embraer vende 100 aeronaves elétricas e ações tem alta valorização

Após anunciar a venda de 100 aeronaves elétricas eVTOL (sigla em inglês para decolagem e pouso na vertical) com a Bristow, as ações da Embraer, fabricante brasileira de aviões, subiram 12,16%. De acordo com comunicado da empresa brasileira, as primeiras entregas aconteceram em 2026.

Além das compras das aeronaves, a parceria entre as duas empresas também desenvolverá um certificado de operador aéreo (AOC) para a eVTOL da Eve, subsidiária da Embraer, e um modelo de operação de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). A fabricante espera contar com a experiência da Bristow para criar esse modelo de operação. A mesma parceria foi realizada com a Halo, empresa do ramo de táxi-aéreo.

A Bristow é uma empresa britânica especializada em transporte aéreo através de helicópteros. A empresa realiza transporte logístico para empresas petrolíferas (atuação em plataformas), leasing de aeronaves (“aluguel” tanto das aeronaves como da equipe), busca e resgate em alto-mar, reconhecimento e patrulha para preservação de reserva ambientais, voos para áreas remotas e (quase) tudo mais que for possível fazer com helicópteros em situações difíceis, além de treinamentos e manutenção de aeronaves de asa rotativa. É bem perceptível como as aeronaves eVTOL serão úteis para os diversos serviços prestados pela Bristow.

“Esse memorando de entendimento estratégico prevê o desenvolvimento contínuo de um modelo abrangente de UAM entre Bristow e Eve para um eVTOL que pode, potencialmente, remodelar o mercado para todos os voos verticais elétricos com emissões de zero carbono e custos operacionais mais baixos. Isso nos permite expandir nossa experiência para fornecer uma opção sustentável, inovadora e eficiente em novos mercados finais potenciais. Podemos alavancar nossa experiência operacional, por meio da cooperação com a Eve, a fim de projetar e construir a próxima geração de aeronaves que utilizam plenamente as muitas vantagens dos eVTOLs”, disse o presidente e diretor executivo da Bristow, Chris Bradshaw.

O projeto do eVTOL tem uma aparência de drone, com hélices rotativas, e possui motores de empuxo na traseira, similares aos conceitos de motores de aviões. Os primeiros testes foram realizados no ano passado. Em julho, a Eve fez o primeiro voo do simulador de engenharia. Em outubro, foi a vez do modelo em escala, de tamanho reduzido, realizar o seu voo. A aeronave terá, em um primeiro momento, pilotos para operá-la, mas também será apta no futuro a operar de maneira autônoma, algo que também pode atender as missões de patrulha da Bristow.

Com o anúncio da parceria, as ações da Embraer subiram para 23,89 reais, um aumento de 12,16%. O bom desempenho se manteve nesta sexta, com as ações fechando em R$ 23,86.

Sobre a Eve Urban Air Mobility Solutions

A Eve surgiu da Embraer X, subsidiária da fabricante brasileira de aviões do setor de inovações tecnológicas. Tanto a Eve quanto a Embraer X seguem modelos de negócios de startups, buscando soluções para problemas da humanidade e são, até certo ponto, independentes da empresa-mãe.

Via: UOL Fonte: Embraer