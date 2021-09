Embriagado, homem atropela PRF ao tentar fugir de abordagem

Embriagado, um homem foi preso, no domingo, 12, após atropelar um policial rodoviário federal (PRF) no momento em que tentava fugir de uma abordagem. O caso aconteceu no quilômetro 85 da BR-316, na cidade de Santana do Ipanema, sertão alagoano. A PRF informou que a equipe policial realizava uma fiscalização na rodovia por volta das…

Embriagado, um homem foi preso, no domingo, 12, após atropelar um policial rodoviário federal (PRF) no momento em que tentava fugir de uma abordagem. O caso aconteceu no quilômetro 85 da BR-316, na cidade de Santana do Ipanema, sertão alagoano.

A PRF informou que a equipe policial realizava uma fiscalização na rodovia por volta das 17 horas quando deu ordem de parada a motocicleta Honda CG, de cor azul. No entanto, na tentativa de fugir do cerco policial, o motociclista desviou do percurso e atropelou um dos PRFs, que estava na abordagem.

Com o impacto, o policial e o condutor caíram no chão. O acusado ainda tentou fugir a pé, mas foi preso pela equipe. Já o policial sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital regional da cidade.

O motociclista passou pelo teste de etilômetro e foi constatado 0,83 mg/l de álcool no sangue. Ele também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O policial sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital regional da cidade.

Após a prisão, o acusado foi levado à Delegacia de Polícia civil na cidade de Ouro Branco/AL, onde foi autuado por embriaguez ao volante, dirigir veículo sem a devida permissão, gerando perigo de dano; fuga do local do acidente e lesão corporal culposa na direção de veículo.