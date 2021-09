Empate entre Floresta-CE e Volta Redonda-RJ rebaixa o Santa Cruz para Série D – Futebol Interior

Recife, PE, 18 (AFI) – O Santa Cruz está rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro sem entrar em campo. O empate em 1 a 1 entre o Floresta-CE e Volta Redonda neste sábado pelo Grupo 1 decretou matematicamente o rebaixamento do time pernambucano.

Com o empate o Floresta pulou para 18 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Santa Cruz, lanterna do Grupo 1, com 11 pontos. Com dois jogos ainda a cumprir e sem chances de alcançar o Floresta, o Santa Cruz joga neste domingo contra o Tombense-MG fora de casa e já joga rebaixado.

Dez anos depois, o Santa Cruz volta à Série D pela pela segunda vez em seus 107 anos de história,.

Com uma rodada de antecedência para o fim da Série C, o Santa Cruz encerra a temporada 2021 com números que impressionam negativamente. Foram 16 jogos na Série C, até o momento. Somente duas vitórias conquistadas, com cinco empates e nove derrotas.

No ano inteiro, foram 37 jogos, até o momento. Somente sete vitórias. Dez empates e 20 derrotas. O aproveitamento é de 27,9%.

Neste domingo, o Santa Cruz volta a campo contra o Tombense, pela penúltima rodada da Série C, apenas para cumprir tabela.