Empresa americana quer ser a primeira a gravar um filme erótico no espaço a bordo da SpaceX

A Nafty, empresa americana de Non-fungible token especializada em conteúdo erótico, tem a intenção de rodar o primeiro filme erótico em órbita durante voo turístico da SpaceX. Com os voos espaciais particulares cada vez mais próximos de se tornarem uma realidade, ainda que para um publico bem restrito por conta do custo, a indústria de conteúdos adultos já está de olho em embarcar nesse movimento.

Apesar de um voo turístico espacial ser extremamente caro, o CEO da Nafty, Rob Kemenyfi, já declarou interesse em rodar um dos primeiros filmes adultos em um desses voos, já tendo inclusive eleito a atriz Lexi Luna para estrelar o projeto. De acordo com documento da Nafty esclarecendo seus projetos e razões de ter sido criada, a indústria de conteúdo adulto, avaliada em US$ 97 bilhões, e justamente por movimentar tanto dinheiro essa indústria sempre foi uma das primeiras a adotar novas tecnologias, como realidade virtual, câmeras 360 entre outros.

Além disso, a empresa está envolvida diretamente com o recém chegado mercado de Non-fungible token (NFT) que visa garantir a autenticidade e agregar valor de repasse de propriedade intelectual em conteúdos digitais com imagens, audios e, claro, vídeos. Mesmo movimentando quantias enormes de dinheiro, o mercado erótico sofre muito com a pirataria e práticas de repasse bem predatórias nas plataformas que não banem esse conteúdo, e ao criar uma plataforma que combine conteúdo adulto com as NFTs, a Nafty possui um grande potencial para ser extremamente lucrativa para as partes envolvidas, possivelmente eliminando a barreira do custo desse projeto de expansão espacial.

Entretanto, o custo não é o único fator limitante para a indústria de filmes adultos quebrar a barreira do céu como limite. Justamente por ser um mercado que envolve diversas questões delicadas como objetificação de mulheres, regulação baseada em preceitos tradicionais de sociedades majoritariamente machistas, condições de produção muitas vezes abusivas e predatórias especialmente para as mulheres, dificilmente empresas do porte da SpaceX, apesar do nome sugestivo, iriam querer se associar abertamente com o mercado de filmes adultos.



A maioria das figuras que atuam como embaixadoras da Nafty são atrizes do mercado adulto que buscam tornar esse mercado mais justo, especialmente para as atrizes independentes que não querem se vincular às grandes produtoras onde a maioria dos abusos acontecem, mas o processo é extremamente delicado e longo, especialmente por ainda hoje ser um cenário gerenciado e regulamentado majoritariamente por homens, o que fatalmente levanta o questionamento do quanto as liberdades individuais das partes envolvidas são respeitadas.

Supostamente, a Nafty tem a intenção de tornar o segmento de filmes adultos menos exploratório e abusivo para as atrizes, então as chances de eles conseguirem realizar essa aventura espacial com Luna a frente desse projeto é maior que de produtoras já tradicionais, mas resta saber se só essa intenção de colocar as protagonistas desse mercado de fato no controle das produções que participam será o suficiente para a SpaceX autorizar a associação de sua imagem à indústria de filmes adultos, para o lançamento de, quem sabe, a SpaceXXX.

