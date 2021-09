Empresa de contabilidade abre 130 vagas em todo o Brasil

A Contabilizei, empresa que digitalizou o mercado de contabilidade no Brasil, está com mais de 130 novas vagas de empregos abertas para atuação em todo país. As oportunidades são para as áreas engenharia, produto, marketing, vendas, contabilidade, fiscal, financeiro e recursos humanos.

Os candidatos podem optar pelo modelo de trabalho remoto ou presencial. Os requisitos variam a partir de cada função. Os interessados podem ter acesso a mais informações e/ou realizar as inscrições neste site.