Empresa de enfermagem abre matrículas para curso gratuito de primeiros socorros

Entre as habilidades ensinadas estão: manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), socorro ao afogado, vítimas de queimaduras, engasgo, além de focar no reconhecimento dos sintomas do AVC.

O curso possui carga horária de 10h, com aulas teóricas e práticas, com certificado reconhecido nacionalmente. As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário on-line e as aulas serão ministradas na sede da Ammo, no Parque Bela Vista.