Empresa de tecnologia oferece mais de 350 vagas de emprego

A SysMap Solutions, empresa especializada em apoiar a transformação digital por meio de integração de sistemas e consultoria em processos de tecnologia, está com mais de 350 vagas de emprego abertas. As oportunidades abrangem diversas áreas como: Salesforce (desenvolvedores, líderes técnicos e especialistas Vlocity), dados, desenvolvedores Full Stack, Back-end e Front-end, designers UX e UI, arquitetos de microsserviços, entre outras.

Os cargos são, em sua maioria, para trabalhar no modelo remoto, o que acaba permitindo a candidatura de profissionais de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Os benefícios e os valores salariais variam a depender do cargo. Os interessados em participar do processo seletivo podem consultar mais informações no site da empresa. As informações são do site JC Concursos.